Для кальянных в РФ могут ввести специальную лицензию

Ассоциация кальянной индустрии предложила ввести специальные лицензии для кальянных и сигарных лаунжей, чтобы избежать закрытия. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что таким образом предприниматели надеются избежать закрытий и ухода в теневой сектор экономики из-за изменений в законодательстве. Речь идет о законопроекте о лицензировании розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции.

В ассоциации уточнили, что для кальянных необходимо ввести жесткие требования — запрет доступа несовершеннолетних, обязательную проверку документов при входе и размещение предупреждающих табличек. В текущей редакции законопроект создает правовую коллизию, что может способствовать уходу бизнеса в тень.

«Ключевая проблема специализированных мест потребления табачной и никотинсодержащей продукции — кальянных и сигарных лаунжей — сегодня не в масштабе рынка, а в статусе правовой неопределенности», — поделился заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

3 декабря эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал «Газете.Ru», что в России вряд ли введут полный запрет кальянов в обозримой перспективе.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения профессор ПМГМУ имени И.М. Сеченова Андрей Демин 20 ноября призвал мировые страны полностью запретить использование кальянов. Демин отметил, что такие устройства могут способствовать распространению опасных инфекций, включая туберкулез и гепатит, а также создают риски пассивного курения.

Ранее сообщалось, что штрафы за курение на рабочем месте могут утроить в 2027 году.