Представительский седан Hongqi Guoya выйдет на российский рынок

В России в 2026 году начнутся продажи представительского седана Hongqi Guoya

На российский рынок в ближайшее время выйдет представительский седан Hongqi Guoya, сообщается в релизе Hongqi, поступившем в «Газету.Ru».

«Модель успешно завершила процедуру сертификации и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что открывает путь к началу официальных продаж в первом полугодии 2026 года.

Guoya (L1) призван стать новым символом статуса в сегменте люкс, предлагая уникальное сочетание монументального восточного дизайна, передовых технологий и бескомпромиссного комфорта», — отмечается в заявлении компании.

Китайский автопроизводитель позиционирует Guoya как автомобиль для топ-менеджеров крупнейших компаний, государственных деятелей и владельцев бизнеса. Длина автомобиля — 5,3 м, колесная база — 3,2 м. Отличительная черта — решетка радиатора с платиновым напылением.

