Военблогер порассуждал о будущем генерала Ахмедова после его возможной отставки

Военблогер Звинчук: вопрос о перспективах генерала Ахмедова остается главным
Военный блогер Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь» высказался о возможной отставке командующего в зоне СВО замглавы Военно-морского флота России по береговым и сухопутным операциям, генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. По его мнению, сейчас «главным» вопросом остаются дальнейшие перспективы военачальника в армии РФ.

«Главный вопрос — куда дальше пойдет Ахмедов», — отметил Звинчук.

Военблогер напомнил о практике отправлять проштрафившихся генералов в академии и в зарубежные группировки, «где они показывают все тот же уровень с теми же последствиями». При этом Звинчук обратил внимание, что ранее Ахмедову удавалось стабильно расти, несмотря на снятие с должностей. В частности, «Военный осведомитель» писал, что в июле 2025 года Ахмедов был удостоен звания Героя России, но при этом в мае 2024-го его сняли с должности командующего 20-й общевойсковой армией.

Звинчук выразил мнение, что на этот раз вместо повышения Ахмедова «следовало бы отправить на пенсию».

13 января член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что Ахмедова сняли с должности замглавы Военно-морского флота России по береговым и сухопутным операциям. Эту информацию подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок. Он уточнил, что для Ахмедова это стало уже второй отставкой за последние два года.

Военблогер Юрий Подоляка предположил, что Ахмедова могли отстранить от должности в связи с «безграмотно организованным» наступлением на Доброполье в Донецкой народной республике 22 декабря 2025 года, которое повлекло за собой неоправданные и безрезультативные потери. Официально эта информация не подтверждалась.

Ранее осужденный экс-генерал Попов назвал условие своей отправки на СВО.

