Стало известно, рассмотрел ли Международный союз конькобежцев допуск юниоров из России

В СКР заявили, что ISU не рассматривал вопрос допуска российских юниоров

Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривал вопрос по допуску российских юниоров на состоявшемся совете. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

До этого в СМИ была опубликована информация, что ISU на совете, который прошел 13 января, может рассмотреть этот вопрос.

«Похоже, что наш вопрос не рассматривался на заседании. Если бы что-то было, я бы уже знал. А так ничего», — сказал Гуляев.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее известный тренер заявил, что не верит в допуск российских фигуристов на международные турниры.