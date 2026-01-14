Цена нефти Brent достигла $66 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE составила $66 за баррель. Такое повышение произошло впервые с 24 октября прошлого года, следует из данных торгов.

По данным на 13:39 по московскому времени, стоимость Brent росла на 0,89%, до $66,05 за баррель. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года рос на 0,92% — до $61,71 за баррель.

В январе руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов заявил, что прирост промышленных запасов нефти в России в 2025 году предварительно составил 490 млн тонн, газа — 650 млрд кубометров. По его словам, общий прирост запасов нефти, включая предварительно оцененные, составил около 666 млн тонн, газа — 679 млрд кубометров.

В октябре член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов заявил, что первая реакция мировых рынков на санкции, введенные США против российских нефтяных компаний, оказалась благоприятной для РФ.

