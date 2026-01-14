Трехлитровую кисту яичника удалили 13-летней девочке из Калининграда

В Калининграде врачи удалили у 13-летней девочки кисту яичника объемом три литра

В Калининградском перинатальном центре врачи провели успешную операцию по удалению огромной кисты яичника у несовершеннолетней, новообразование содержало около трех литров жидкости. Об этом сообщает Минздрав региона.

Мать школьницы заметила, что за последние несколько месяцев у дочери сильно увеличился живот, при этом девочка не жаловалась на плохое самочувствие. Семья обратилась в больницу, во время диагностики в Региональном перинатальном центре медики обнаружили у школьницы объемную кисту.

Было принято решение о срочном оперативном вмешательстве. Операция прошла без осложнений, киста была полностью удалена, при этом врачам удалось сохранить яичник. Гистологическая экспертиза подтвердила доброкачественный характер опухоли.

По словам медиков, подобные объемные новообразования у женщин встречаются примерно раз в пять лет, а у подростков этот случай стал первым в их практике.

