Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Трехлитровую кисту яичника удалили 13-летней девочке из Калининграда

В Калининграде врачи удалили у 13-летней девочки кисту яичника объемом три литра
Pixabay

В Калининградском перинатальном центре врачи провели успешную операцию по удалению огромной кисты яичника у несовершеннолетней, новообразование содержало около трех литров жидкости. Об этом сообщает Минздрав региона.

Мать школьницы заметила, что за последние несколько месяцев у дочери сильно увеличился живот, при этом девочка не жаловалась на плохое самочувствие. Семья обратилась в больницу, во время диагностики в Региональном перинатальном центре медики обнаружили у школьницы объемную кисту.

Было принято решение о срочном оперативном вмешательстве. Операция прошла без осложнений, киста была полностью удалена, при этом врачам удалось сохранить яичник. Гистологическая экспертиза подтвердила доброкачественный характер опухоли.

По словам медиков, подобные объемные новообразования у женщин встречаются примерно раз в пять лет, а у подростков этот случай стал первым в их практике.

Ранее в Улан-Удэ женщине удалили миому размером с голову взрослого человека.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27618961_rnd_1",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+