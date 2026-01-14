Власти рассказали о погибшем и пострадавших при ударе дрона по дому в Ростове-на-Дону

Раненые при атаке на Ростов женщина и ребенок были родственниками погибшего

Женщина и ребенок, которые были ранены в результате атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, являются родственниками погибшего. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Погиб мужчина, который находился дома в момент удара. Выражаю соболезнования его семье и близким. В той же квартире находились его жена и ребенок. Женщина успела увести ребенка в коридор», — написал Слюсарь, отметив, что пострадавшим оказали помощь медики.

В настоящее время в больнице остаются еще двое пострадавших. Губернатор подчеркнул, что их жизням ничего не угрожает.

На месте продолжают работу саперы. После завершения обследования территорий начнет работу оценочная комиссия для документирования ущерба, добавил он.

Утром Слюсарь сообщил, что в одной из загоревшихся после атаки беспилотников квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину.

Ранее в микрорайоне Ростова-на-Дону ввели режим ЧС.