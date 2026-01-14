Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Власти рассказали о погибшем и пострадавших при ударе дрона по дому в Ростове-на-Дону

Раненые при атаке на Ростов женщина и ребенок были родственниками погибшего
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Женщина и ребенок, которые были ранены в результате атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, являются родственниками погибшего. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Погиб мужчина, который находился дома в момент удара. Выражаю соболезнования его семье и близким. В той же квартире находились его жена и ребенок. Женщина успела увести ребенка в коридор», — написал Слюсарь, отметив, что пострадавшим оказали помощь медики.

В настоящее время в больнице остаются еще двое пострадавших. Губернатор подчеркнул, что их жизням ничего не угрожает.

На месте продолжают работу саперы. После завершения обследования территорий начнет работу оценочная комиссия для документирования ущерба, добавил он.

Утром Слюсарь сообщил, что в одной из загоревшихся после атаки беспилотников квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину.

Ранее в микрорайоне Ростова-на-Дону ввели режим ЧС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27618787_rnd_1",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+