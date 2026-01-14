Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Назван неочевидный фактор риска развития болезни Альцгеймера

DOM: скачки сахара в крови после еды повышают риск болезни Альцгеймера
Shutterstock/FOTODOM

Резкие повышения уровня сахара в крови после приема пищи могут существенно увеличивать риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Ливерпульского университета, проанализировав данные одного из крупнейших биомедицинских проектов в мире — UK Biobank. Работа опубликована в журнале Diabetes Obesity and Metabolism (DOM).

Ранее исследования уже указывали, что гипергликемия, сахарный диабет второго типа и инсулинорезистентность связаны с ухудшением состояния мозга и повышенным риском деменции. Однако биологические механизмы этой связи оставались не до конца понятными.

В новой работе исследователи изучили генетические данные более чем 350 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Ученых интересовали показатели, отражающие, как организм справляется с глюкозой: уровень сахара натощак, концентрация инсулина и уровень глюкозы в крови через два часа после еды. С помощью метода менделевской рандомизации команда проверяла, могут ли эти факторы играть причинную роль в развитии деменции, а не просто сопутствовать ей.

Результаты показали, что у людей с повышенным уровнем сахара в крови после еды — так называемой постпрандиальной гипергликемией — риск болезни Альцгеймера был на 69% выше. При этом эффект не объяснялся уменьшением общего объёма мозга или повреждением белого вещества, что указывает на более тонкие, пока не до конца изученные механизмы влияния.

«Этот результат может помочь в формировании будущих стратегий профилактики, подчеркивая важность контроля уровня сахара не только в целом, но и именно после приёма пищи», — отметил ведущий автор исследования Эндрю Мейсон.

Ранее была найдена причина развития 90% случаев болезни Альцгеймера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27618343_rnd_8",
    "video_id": "record::231539f2-0415-454b-91b0-a40fe1cf8eec"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+