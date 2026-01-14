Назван неочевидный фактор риска развития болезни Альцгеймера

Резкие повышения уровня сахара в крови после приема пищи могут существенно увеличивать риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Ливерпульского университета, проанализировав данные одного из крупнейших биомедицинских проектов в мире — UK Biobank. Работа опубликована в журнале Diabetes Obesity and Metabolism (DOM).

Ранее исследования уже указывали, что гипергликемия, сахарный диабет второго типа и инсулинорезистентность связаны с ухудшением состояния мозга и повышенным риском деменции. Однако биологические механизмы этой связи оставались не до конца понятными.

В новой работе исследователи изучили генетические данные более чем 350 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Ученых интересовали показатели, отражающие, как организм справляется с глюкозой: уровень сахара натощак, концентрация инсулина и уровень глюкозы в крови через два часа после еды. С помощью метода менделевской рандомизации команда проверяла, могут ли эти факторы играть причинную роль в развитии деменции, а не просто сопутствовать ей.

Результаты показали, что у людей с повышенным уровнем сахара в крови после еды — так называемой постпрандиальной гипергликемией — риск болезни Альцгеймера был на 69% выше. При этом эффект не объяснялся уменьшением общего объёма мозга или повреждением белого вещества, что указывает на более тонкие, пока не до конца изученные механизмы влияния.

«Этот результат может помочь в формировании будущих стратегий профилактики, подчеркивая важность контроля уровня сахара не только в целом, но и именно после приёма пищи», — отметил ведущий автор исследования Эндрю Мейсон.

