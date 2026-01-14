Размер шрифта
Девятиклассника травили месяц и избили толпой возле школы в Нижегородской области

Подростка из Нижегородской области избили до сотрясения после длительной травли
Школьника из Нижегородской области жестоко избили после длительной травли. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел днем 13 января возле школы №71 в Дзержинске. По данным Telegram-канала, пострадавшего окружила толпа подростков, которые по очереди наносили ему удары.

В результате юноша получил гематому на все лицо и попал в больницу. Предположительно, у него диагностировано сотрясение головного мозга. Также сообщается, что подросток страдал от буллинга в течение месяца.

СУ СК по области проводит проверку по факту инцидента, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Делом также заинтересовались в региональной прокуратуре. Сотрудники ведомства дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее 15-летнего мальчика жестоко избили в петербургской школе за аватарку. 

