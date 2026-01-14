Размер шрифта
Ученые раскрыли секрет здоровья бразильских долгожителей

Genomic Press: продолжительность жизни напрямую зависит от иммунитета
Shutterstock

Ученые Университета Сан-Паулу (Бразилия) выяснили, что у долгожителей иммунитет работает иначе, чем у большей части населения, снижая риски возрастных заболеваний и повышая устойчивость к инфекциям. Результаты работы опубликованы в журнале Genomic Press.

В исследовании приняли участие более 140 человек. В число испытуемых вошли люди старше 100 лет, а также 20 «супердолгожителей» — их возраст превышал 110 лет. Анализ иммунных клеток показал, что организм таких людей лучше справляется с переработкой поврежденных белков и очисткой тканей от клеточного «мусора».

Эти процессы играют ключевую роль в защите от хронического воспаления и считаются важным фактором развития деменции, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. У долгожителей такие механизмы сохраняют высокую эффективность даже в глубокой старости.

Еще одной неожиданной находкой стала особая адаптация Т-лимфоцитов CD4+. У бразильских долгожителей эти клетки частично берут на себя функции клеток-киллеров CD8+ — они способны напрямую атаковать потенциально опасные клетки и патогены. Подобное поведение иммунных клеток встречается крайне редко у людей обычного возраста и считается признаком необычно «гибкой» иммунной системы.

По словам исследователей, именно эти особенности могли сыграть решающую роль в период пандемии COVID-19. Иммунная система участников исследования быстро формировала нейтрализующие антитела. Трое долгожителей, переболевших коронавирусной инфекцией в 2020 году — еще до появления вакцин, — полностью восстановились без тяжелых последствий.

Авторы работы уже начали создавать клеточные модели, которые позволят подробнее изучить защитные механизмы иммунитета долгожителей. В перспективе это может помочь разработать подходы, направленные на замедление иммунного старения и продление здоровой жизни у более широкой популяции.

Ранее был найден способ защиты от возрастных заболеваний.

