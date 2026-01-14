Аэропорт Домодедово продают на «Авито»

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже аэропорта Домодедово, продавцом выступает ПАО «Банк ПСБ». Об этом пишет РИА Новости.

«Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Московская обл., г.о. Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, с53», — говорится в объявлении.

Объект будет реализован пoсpeдством аукционa на элeктроннoй площaдке «PТC-тeндep».

Начальная цена холдинга составляет более 132 миллиардов рублей. Шаг аукциона — 1,32 миллиарда рублей (1% от стоимости). Задаток в размере 26,45 миллиарда рублей необходимо внести в период с 13 по 19 января 2026 года. Передача имущества новому владельцу должна состояться не позднее чем через 30 дней после полной оплаты.

В декабре прошедшего года министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года. По его словам, потенциальные покупатели на данную недвижимость имеются.

До этого глава Минфина России заявлял, что заинтересован как можно быстрее продать аэропорт Домодедово. Он добавил, что реализация данной недвижимости государства будет проходить на открытых торгах, чтобы была «рыночная стоимость и состязательство».

Ранее аэропорт Домодедово первым в России получил сертификат China Friendly.