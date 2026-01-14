Размер шрифта
Новости политики

Премьер Японии заявила о желании распустить парламент

Премьер Японии Такаити заявила о намерении распустить парламент
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила руководству правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) о намерении распустить парламент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека ЛДП Сюнъити Судзуки.

«Премьер-министр Такаити заявила [участникам встречи] о том, что она намерена в ближайшее время распустить нижнюю палату парламента», — сказал Судзуки.

11 января о намернии Такаити распустить парламент писала The Japan News со ссылкой на правительственные источники. По информации издания, решение о роспуске, возможно, примут в начале очередной сессии парламента, которая должна пройти 23 января.

В конце октября премьер-министр Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

Ранее Японии посоветовали «хорошенько взвесить» курс на милитаризацию.

