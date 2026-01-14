Размер шрифта
В Иране высказались о восстановлении ядерных объектов после атаки Израиля и США

Глава МИД Аракчи: Иран не планирует восстанавливать поврежденные ядерные объекты
Иранская сторона на данный момент не планирует восстанавливать поврежденные в ходе ударов США и Израиля ядерные объекты. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al-Manar.

«В настоящий момент планов по их восстановлению нет - до тех пор, пока не будут устранены угрозы безопасности и связанные с этим вопросы», — заявил он.

По словам министра, во время конфликта с Израилем и США в июне ракетному потенциалу страны не был нанесен серьезный ущерб. Он добавил, что те трудности, которые возникли после атаки удалось восполнить.

Аракчи подчеркнул, что сейчас в военной сфере у Ирана ситуация намного лучше, чем в прошлом. По его словам, события позволили найти «слабые точки». Глава МИД заявил, что страна в случае необходимости готова к самообороне, однако этот фактор не говорит о стремлении к войне.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства.

Ранее Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами.

