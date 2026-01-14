В Минобороны назвали число сбитых за четыре часа беспилотников

В период с 9:00 до 13:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны России (ПВО) перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом говорится в релизе Минобороны РФ.

Больше всего — 28 БПЛА — перехватили над акваторией Азовского моря, 3 беспилотника уничтожили над Крымом, два — над Краснодарским краем.

По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь в России были перехвачены и сбиты почти 50 украинских беспилотников. Больше всего дронов было обезврежено в Ростовской области — 25. Еще 13 уничтожено над территорией Ставропольского края. Кроме того, противник пытался атаковать Брянскую, Курскую и Белгородскую области и Крым.

Утром, в период с 7:00 до 9:00 мск, дежурные ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа: шесть аппаратов перехватили и ликвидировали в небе над Ставропольским краем, один — над Краснодарским краем.

Ранее российские военные поразили места хранения БПЛА в зоне СВО.