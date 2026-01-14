Размер шрифта
В Госдуме рассказали, будет ли взяткой передача денег за расчистку двора от снега

Депутат Пахомов: передачу денег УК на расчистку снега могут посчитать коммерческим подкупом
Если жильцы недовольны расчисткой придомовой территории от снега и решили напрямую заплатить представителю управляющей компании (УК) за дополнительную очистку — это не будет взяткой, но может трактоваться как коммерческий подкуп. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Управляющая организация (УО) обязана осуществлять очистку придомовой территории от снега и наледи. Периодичность уборки территории устанавливается в договоре управления. Если собственник (или наниматель) считает, что УО недостаточно убирает, то может обратиться в ГЖИ (государственная жилищная инспекция — прим. «Газеты.Ru»), но это в случае нарушения условий договора управления. Также собственник/наниматель может обратиться в УО, чтобы УО за дополнительную оплату осуществила уборку снега, так как в каждой УО есть прейскурант на допуслуги. При этом важно отметить, что собственником формально придомовой территории может являться муниципалитет (где-то придомовая территория ровно по отмостку многоквартирного дома), собственники квартир или третьи лица. Отсюда вытекает обязанность содержания территории. Исходя из решения Президиума Верховного суда РФ оплата дополнительных услуг по очистке территории не попадает под понятие «взятка». Но если гражданин, минуя кассу УК, напрямую должностному лицу вручит деньги, исключать состав коммерческого подкупа нельзя», — пояснил Пахомов.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что управляющим компаниям, не обеспечивающим надлежащую уборку снега на придомовых территориях, грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее юрист объяснил, как добиться качественной уборки снега на придомовой территории.

