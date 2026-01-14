Жители подмосковного Видного пожаловались на длинные очереди к общественному транспорту

В Видном местные жители сняли на фото длинные очереди к общественному транспорту

Жители подмосковного Видного пожаловались, что из-за последствий снегопада они часами не могут выехать со своих микрорайонов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«С «Осторожно, Москва» связались жители Видного и сообщили, что после январских праздников люди ежедневно стоят в огромных очередях к общественному транспорту. По словам местных, они часами не могут выехать со своих микрорайонов», — сообщает канал.

На этой неделе в столичный регион придут сильные морозы, а к выходным атмосферное давление поднимется до рекордно высоких значений. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На сегодня синоптик спрогнозировал жителям Москвы и Подмосковья спокойную погоду без существенных осадков. Завтра, 14 января, пройдет небольшой снег, а с четверга ударят морозы.

Пик похолодания придется на выходные – в ночные часы в столице ожидается до -20 градусов, в области до -25 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -15 до -18 градусов в Подмосковье и до -15 градусов в Москве.

Ранее метеоролог объяснила причину рекордного снегопада в Москве.