«Роснефть» стала лучшей российской компанией в международном рейтинге соблюдения прав человека

«Роснефть» стала лучшей российской компанией в международном рейтинге CHRB (Corporate Human Rights Benchmark) в области соблюдения прав человека.

С 2013 года CHRB вместе с коалицией из около 90 инвесторов (среди них - Aviva Investors, APG Asset Management, Nordea Wealth Management и другие, активы под управлением которых составляют более 5,3 трлн долларов) отслеживают меры, предпринятые компаниями для улучшения показателей в области прав человека и их соответствия ожиданиям инвесторов. Среди ключевых критериев оценки - интеграция вопросов соблюдения прав человека в корпоративное управление, наличие инструментов правовой защиты, реагирование на предполагаемые нарушения прав человека и прозрачность информации.

В своем отчете об основных результатах исследования в 2019 году CHRB повысило рейтинг НК «Роснефть» в области соблюдения прав человека на 11 п.п. - до 32,7%. Это одна из самых высоких динамик роста среди всех международных добычных компаний. Рейтинг Компании опережает средний показатель по отрасли, он выше, чем у всех других российских производителей. Также «Роснефть» опередила по этому показателю таких мейджоров, как ExxonMobil, PetroChina, ONGC, OMV и др.

Эксперты агентства CHRB отметили прозрачность и ответственность Компании в области соблюдения прав человека в ходе осуществления ее деятельности.