Предложенные Украиной 2 условия для заключения контракта на транзит оценили в ГД
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал предложенные премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком два условия для заключения транзитного газового договора. Об этом сообщает RT.
Он обратился к Украине с призывом сесть за стол переговоров и совместно разработать пути решения данной проблемы. Парламентарий назвал ситуацию простой и призвал «никого не шантажировать» и напомнил, что российская компания «Газпром» уже предложила свои льготные условия, а Киев должен просто согласиться с ними или отказаться.
«Самое правильное, что сказал Гончарук, — это то, что контракт должен быть на коммерческих условиях», — сказал Ананских.
Он отметил важность того, чтобы выдвинутые условия были оптимальными для обеих сторон.
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