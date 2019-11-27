Предложенные Украиной 2 условия для заключения контракта на транзит оценили в ГД

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал предложенные премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком два условия для заключения транзитного газового договора. Об этом сообщает RT.

Он обратился к Украине с призывом сесть за стол переговоров и совместно разработать пути решения данной проблемы. Парламентарий назвал ситуацию простой и призвал «никого не шантажировать» и напомнил, что российская компания «Газпром» уже предложила свои льготные условия, а Киев должен просто согласиться с ними или отказаться.

«Самое правильное, что сказал Гончарук, — это то, что контракт должен быть на коммерческих условиях», — сказал Ананских.

Он отметил важность того, чтобы выдвинутые условия были оптимальными для обеих сторон.

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