В сети появились фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три концептуальных проекта новых плацкартных вагонов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Первый вариант отличается от уже существующих плацкартных вагонов наличием раздвижных перегородок между спальными полками, а также индивидуальных столиков и ящиков для багажа пассажиров боковых мест.

Интерьер второй концепции имеет индивидуальные отсеки для пассажиров, благодаря чему похож на капсульные отели. Такой вариант планировки дает возможность увеличить длину спального места более чем на 20 см.

Третьим решением также является вагон с капсульными местами, однако его проект позволяет сделать спальные места больше лишь на 10 см.

Какой именно концепт будет выбран для реализации, пока неизвестно. Кроме того, точной информации о сроках утверждения проекта также пока нет.

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