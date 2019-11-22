В Москве стало возможно покупать лекарства в кредит

Впервые на российском рынке запущена услуга pos-кредитования в аптеках, об этом пишет «Коммерсантъ».

Теперь покупатели могут взять целевой потребительский кредит на покупку лекарственных препаратов. Его сумма может варьироваться от 3 тыс. до 300 тыс. рублей. При этом размер ставки составляет 23% годовых.

Уточняется, что минимальный срок кредитования равен трем месяцам, а максимальный — году.

Также поясняется, что инициатива предназначена для пациентов, которым необходимо срочное лечение дорогостоящими препаратами. Под ними подразумеваются лекарства, стоимость которых начинается от 500 рублей.

При этом, большинство дорогостоящих лекарств, на которые может понадобиться кредит, государство выдает бесплатно, а крупные покупки проще совершать по стандартным кредитным картам. Поэтому уверенности в эффективности и востребованности проекта пока нет.

Однако авторы идеи предполагают, что кредитование даст сети-организатору около 10% дополнительной выручки в 2020 году.

Стоит подчеркнуть, что пока pos-кредитование работает лишь в нескольких аптеках.