Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя
Минфин, а затем Минпромторг, Минэкономразвития и Минюст не поддержали инициативу о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Об этом пишут «Известия».
Как стало известно, Минфин подал в правительство отзыв, в котором указано, что в соответствии с действующим законодательством, физическая , а также психологическая зрелость у человека наступает в 18 лет. Эту позицию поддержали и другие перечисленные ведомства.
В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
Отмечается, что дата проведения комиссии, на которой изучат документ, еще не утверждена.