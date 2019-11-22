Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя

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Минфин, а затем Минпромторг, Минэкономразвития и Минюст не поддержали инициативу о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Об этом пишут «Известия».

Как стало известно, Минфин подал в правительство отзыв, в котором указано, что в соответствии с действующим законодательством, физическая , а также психологическая зрелость у человека наступает в 18 лет. Эту позицию поддержали и другие перечисленные ведомства.

В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.

Отмечается, что дата проведения комиссии, на которой изучат документ, еще не утверждена.