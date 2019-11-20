Совет руководителей налоговых служб СНГ обсудил цифровизацию

В Москве состоялось заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств – участников СНГ (КСРНС), которое было посвящено налоговому администрированию в условиях цифровой экономики.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отметил важность взаимодействия налоговых органов стран СНГ в части обмена информацией, что позволит навести порядок в администрировании. Так, в прошлом году налоговые службы стран СНГ подписали протокол об обмене информацией в электронном виде. Речь идет об автоматическом обмене сведениями о доходах компаний и физлиц, полученных в другом государстве, а также об их транспортных средствах и недвижимом имуществе, находящихся за рубежом.

Для вступления в силу документ должен быть ратифицирован как минимум тремя странами. Это уже сделали Казахстан и Киргизия, в Госдуме он должен быть ратифицирован до конца года.

«Мы очень серьезно думаем, как в эпоху цифровой экономики построить эффективное налоговое администрирование. Сегодня это ключевой вопрос мировой повестки, который обсуждается как на площадке ОЭСР, так и в рамках нашего Координационного совета. Мы все прекрасно понимаем, что будущее – это цифровая экономика, невидимые услуги и простое перемещение товаров с помощью информационных технологий. Снятие барьеров, соединение заказчика с поставщиком товаров и услуг через цифровые платформы, минуя регуляторы, – это то, что мы должны анализировать и искать новаторские подходы, чтобы необременительно и комфортно встроиться в экосистему налогоплательщика и стать ее естественной частью», — сказал в ходе заседания глава ФНС России Михаил Мишустин.