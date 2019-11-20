Кудрин пригрозил ограниченным ростом экономики России без реформ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что при отсутствии дополнительных реформ рост российской экономики ограничен темпами порядка 1,5% в год, передает корреспондент «Газеты.ру».

По его словам, на сегодняшний день в России ощущается недостаток структурных и институциональных реформ.

«То есть, у нас вызовы, которые сложились перед российской экономикой, не вполне покрываются шагами в том числе правительства в первую очередь», — пояснил Кудрин.

Он добавил, что кроме недостатка таких реформ, на рост ВВП оказывает существенное воздействие снижение численности трудоспособного населения, относительно низкая доля расходов государства на образование, а также плохое состояние инвестиционного климата.

Как отмечается, правительство прогнозирует, что рост ВВП России по итогам 2019 года должен достигнуть показателя 1,3%.

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