Ввоз детских молочных смесей в Россию могут ограничить, узнали СМИ
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Министерству сельского хозяйства проработать вопрос об ограничении ввоза детских молочных смесей, а также ингредиентов для их производства в Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Сегодня США и страны Европы импортируют в Россию 95% заменителей грудного молока. При этом годовой объем потребления составляет около 40 тысяч тонн в год.
Как стало известно, ввести ограничение на ввоз молочных смесей собираются, в том числе, используя квоты.
Так, в Совете федерации уже предлагали увеличить пошлины на их импорт с 5% до 15%
Отмечается, что помимо применения квотирования и прочих подобных ограничительных мер российские власти намерены стимулировать локализацию производства детского питания в России.
Однако в данный момент опрошенные эксперты считают введение квот преждевременной мерой и отмечают, что она может вызвать сокращение предложений.
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