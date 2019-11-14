Миллер поспорил в Вильфандом, предсказавшим «розовую» зиму

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что погода зимой в России, любит преподносить сюрпризы, и не согласился в прогнозами на мягкую «розовую» зиму. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Миллера, в некоторых регионах уже по-настоящему трещат морозы, и этой зимой будет холоднее, чем прошлой.

«И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой. ... «Розовая» зима, о которой сейчас говорят, не просматривается», — заявил глава «Газпрома».

Он отметил, что в «Газпроме» к зиме и пиковым нагрузкам в холода готовы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал «розовую зиму» в 2020 году.

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