Россиян стали чаще обманывать с помощью банковских карт

Все чаще россиян пытаются обмануть при помощи банковских карт, которыми они расплачиваются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

В министерстве констатировали, что случаи краж у россиян с использованием карт участились. Только за девять месяцев 2019 года граждане были обмануты мошенниками около 10,3 тыс. раз. Уточняется, что это только число зарегистрированных случаев по ст. 159.3 УК («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

В МВД подчеркнули, что число обманов при помощи карты увеличилось на 417,3%, чем за девять месяцев 2018 года.

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