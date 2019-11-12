Учредительница приюта в Томске приобрела долю «Конкорда» Пригожина

30 октября «Корпорация развития», принадлежащее Екатерине Росликовой из Томска, приобрело в собственность «Комбинат питания Конкорд», которым, в свою очередь, владел бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом сообщает принадлежащее Георгию Березкину «РБК».

После смены владельца, залогодателем комбината стала «Корпорация развития», залогодержателем по-прежнему остается госкорпорация ВЭБ.РФ, которая в 2011 году до девяти лет одобрила выделение 3,5 млрд руб. на строительство трех объектов.

Известно, что Росликова подала документы о регистрации юридического лица 23 ноября 2018 года.

По данным ТВ2, компания 27-летней Росликовой приобрела всего 50% подконтрольного Пригожину предприятия.

Отмечается также, что девушка является учредителем приюта для животных в Томске «Добрые руки». Также она — депутат в местном отделении ЛДПР, выполняет обязанности помощницы депутата от партии в Законодательном собрании Томской области.