Путин потребовал следить за адекватным исполнением закона об амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны вместе с объединениями предпринимателей должны внимательно следить за ходом использования закона об амнистии капиталов, декларации по которому не могут использоваться для уголовного преследования бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что, несмотря на невозможность использования декларации данного закона для уголовного преследования бизнесменов, такие факты имели место быть.

Он потребовал внимательно следить за тем, что происходит «на практике», и соответствующим образом реагировать, исходя из принятого закона, который, по его мнению, «в целом работает неплохо» в интересах государства.

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