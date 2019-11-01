В МИД обвинили США в незаконном вывозе нефти из Сирии на $30 млн в месяц

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В МИД России заявили, что США контрабандным способом вывозят из Сирии каждый месяц нефть на сумму более $30 млн. Об этом сообщает «Интерфакс» на представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

По словам дипломата, Соединенные Штаты обходят собственные санкции при вывозе нефти.

Она также добавила, что Вашингтон занимается на северо-востоке Сирии деятельностью преступного характера под предлогом борьбы с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ).

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