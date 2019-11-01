Названы сроки введения налога для самозанятых по всей России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налоговый режим для самозанятых может быть распространен по всей России с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пока новый налоговый режим действует в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.

Как рассказал Силуанов, по итогам года будет изучен опыт реализации в 4 пилотных регионах. Будет также доработана система администрирования налога.

По данным Минфина, в настоящее время в качестве самозанятых зарегистрировалось более 240 тыс. человек.

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