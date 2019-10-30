Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах
Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах. Об этом сообщает федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
Так, эксперимент намерены распространить на Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
Кроме того, такой налоговый режим предложили ввести в Санкт-Петербурге, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Красноярском и Пермском краях, а также Республике Башкортостан.
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