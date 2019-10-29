Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам

Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ряд ведомств проработал идеи по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе. Об этом сообщает ТАСС.

Поручением Медведева будут заниматься ФСБ, МВД, Росгрвардия, Минэкономразвития, а также федеральные чиновники, СК, Генпрокуратура, Верховных суд. Крайний срок сдачи предложений — 16 декабря 2019 года.

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