Политика

«Мыслит на русском»: экс-нардеп объяснил оговорки Зеленского в украинском языке

Экс-нардеп Олейник: Зеленский с ближайшим окружением общается на русском
Petros Karadjias/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский мыслит по-русски, это его родной язык. Так бывший депутат Рады Владимир Олейник прокомментировал «Газете.Ru» выступление президента Украины, в ходе которого тот чуть не перешел на русский язык, перепутав слова.

Во время пресс-конференции в Вильнюсе 25 января Зеленский неожиданно перешел на русский язык.

Требуя от своих союзников предоставления конкретных гарантий безопасности Киеву, украинский президент начал произносить вместо украинского слова «можливiсть» русское слово «возможность». Зеленскому пришлось на ходу срочно исправиться.

«Зеленский, да и тот же (экс-президент Украины Петр. – «Газета.Ru») Порошенко, и даже (экс-премьер Юлия. – «Газета.Ru») Тимошенко являются носителями русского языка, они, может, себя не считают русскими, но являются русскоязычными», — подчеркнул он.

По словам Олейника, несмотря на все запреты украинских властей в сфере использования русского языка в стране, сам Зеленский «мыслит на русском языке». При этом на публике украинский лидер продолжает говорить по-украински, что является лицемерием со стороны Зеленского, указал бывший нардеп.

«Бывает, компьютер дает сбой. Вот это «можливість», «возможность» и так далее. Причем эти ляпы у него очень часто. Поэтому запрет на русский язык это не означает запрет на русский язык для себя в общении с ближайшим преступным сообществом», — добавил бывший депутат Рады.

В декабре 2025 года Верховная рада Украины исключила русский из списка языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Решение принято с третьей попытки: впервые законопроект вносили еще в 2024 году, но отозвали, а затем его вновь сняли с рассмотрения парламента в октябре 2025-го. Статус русского языка на Украине остается одной из тем переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, при этом президент республики Владимир Зеленский отказывается признавать его государственным, называя подобные требования «ультиматумом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Украине хотят ужесточить ограничения против русского языка.
 
