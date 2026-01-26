Размер шрифта
В одном из районов Киева развернули палаточные городки

МВД Украины: палаточные городки организовали в микрорайоне Троещина
Valentyn Ogirenko/Reuters

В микрорайоне Троещина в Киеве на фоне энергетического кризиса были организованы два палаточных городка. Об этом сообщает украинское МВД.

«На Троещине развернуто два палаточных городка по причине отсутствия отопления и света. На месте побывал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

В таких городках установлено по шесть палаток с электрогенераторами, в каждой из которых могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть до 40 человек одновременно.

По сообщениям МВД, городки рассчитаны на микрорайон, где находятся примерно 20 многоэтажных домов и проживают в общей сложности до 14 тысяч человек.

21 января президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что около 4000 домов в Киеве находятся без тепла, почти 60% города – без электричества.

По последним данным, в украинской столице без теплоснабжения остаются 1676 домов.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике — в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

Ранее украинский энергетический эксперт сообщил, что из Киева выехали 600 тысяч человек.
 
