На Украине назвали число уехавших за границу граждан после 2022 года

Более 5,8 млн человек уехали из Украины после 2022 года, и пока многие из них не возвращаются из-за «ситуации с безопасностью». Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал министр соцполитики страны Денис Улютин, сославшись на данные Агентства ООН по делам беженцев.

«Я думаю, у наших людей за рубежном на первом месте не выплаты, а безопасность. В случае, если ситуация с безопасностью изменится, они будут возвращаться на Украину», — отметил он.

По словам Улютина, сейчас украинские власти развивают «Сеть единства» и открывают за границей «Центры единства», чтобы информировать уехавших граждан о том, чего им ждать на Украине, какие можно получить социальные услуги, выплаты и пособия, где найти работу и жилье и так далее. Улютин отметил, что украинские власти «готовятся к возвращению людей» и параллельно работают с «европейскими коллегами».

«Но мы должны понимать, что люди, которые себя нашли, устроили свою жизнь, без изменения ситуации с безопасностью возвращаться не будут. И мы не заставим их возвращаться. В то же время они должны быть рупором Украины за рубежом», — подчеркнул министр, добавив, что «в итоге вернутся люди, которые себя там не нашли», и Украина должна готовиться принять именно эту часть граждан.

Осенью 2025 года издание The Telegraph сообщило, что с начала 2025 года по конец августа за границу уехало 45,3 тысячи украинцев от 18 до 22 лет, а в следующие два месяца их число выросло до 98,5 тысяч. Также в сентябре СМИ писали, что численность трудоспособного населения Украины по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%, а за границей по состоянию на 2 сентября 2025 года находилось 5,7 млн человек. Большая часть из них проживает в Германии, Чехии и Польше.

В январе 2026 года представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что около 1,4 тысячи граждан Украины пытались в 2025 году незаконно пересечь границу с Белоруссией.

