Примененные Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции советские ракеты Х-22 «Буря» практически невозможно сбить. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Авторы публикации отмечают, что ракеты Х-22 были впервые применены по энергетическим целям в Киеве 24 января.

«Сообщается о как минимум 12 успешных прилетах по городу. Единственным носителем такого оружия остаются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3», — говорится в публикации.

11 января газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на экспертные оценки, писала, что украинская ракета FP-5, известная под неофициальным названием «Фламинго», в значительной степени базируется на советском наследии, используя технологии и компоненты, оставшиеся со времен СССР.

Как отмечает технический директор компании Fire Point Ирина Терех, занимающаяся разработкой ракеты, реактивные двигатели для «Фламинго» взяты из запасов старых советских самолетов.

Ранее Зеленский рассказал о проблемах с «Фламинго».