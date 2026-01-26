Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

На Западе отметили уникальность советских ракет Х-22

MWM: примененные ВС России советские ракеты Х-22 практически невозможно сбить
Антон Бородин/Wikimedia Commons

Примененные Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции советские ракеты Х-22 «Буря» практически невозможно сбить. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Авторы публикации отмечают, что ракеты Х-22 были впервые применены по энергетическим целям в Киеве 24 января.

«Сообщается о как минимум 12 успешных прилетах по городу. Единственным носителем такого оружия остаются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3», — говорится в публикации.

11 января газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на экспертные оценки, писала, что украинская ракета FP-5, известная под неофициальным названием «Фламинго», в значительной степени базируется на советском наследии, используя технологии и компоненты, оставшиеся со времен СССР.

Как отмечает технический директор компании Fire Point Ирина Терех, занимающаяся разработкой ракеты, реактивные двигатели для «Фламинго» взяты из запасов старых советских самолетов.

Ранее Зеленский рассказал о проблемах с «Фламинго».
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!