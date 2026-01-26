Размер шрифта
«Ей комфортно»: Плющенко о возвращении Трусовой к Тутберидзе

Плющенко: Трусова чувствует себя комфортно в группе Тутберидзе
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о решении фигуристки Александры Трусовой возобновить соревновательную карьеру с тренером Этери Тутберидзе, а не с ним. Его слова передает РИА Новости.

«К решению Саши отношусь с пониманием. Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес», — заявил Плющенко.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

19 января СМИ сообщили, что Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Также фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам.

Ранее Трусова объяснила свое решение вернуться в штаб Тутберидзе.
 
