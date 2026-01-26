«Статус и доходы могут учитываться»: юрист раскрыл, сколько Киркоров заплатит за травму охранника

Юрист Александр Кудряшов назвал маловероятными шансы охранника Александра Короткого получить от Филиппа Киркорова 2 млн рублей за полученную на концерте Ани Лорак травму. Он заявил «Газете.Ru», что суд может назначить компенсацию в разы меньше.

Адвокат подчеркнул, что с точки зрения юридической практики, истец может рассчитывать на частичное удовлетворение иска. По его словам, срок исковой давности не пропущен. Инцидент был 27 сентября 2023 года, иск подан в 2025 году, а суд — в 2026.

«Факт причинения вреда будет ключевым. У истца есть преимущество — это публичный инцидент, который, вероятно, зафиксирован на видео и освещался в СМИ. Медицинские документы о растяжении связок будут основным доказательством. Вину ответчика будет сложнее отрицать полностью, учитывая публичный характер конфликта. Скорее всего, суд установит факт противоправных действий», — поделился юрист.

Александр Кудряшов считает, что 2 млн рублей – это завышенная сумма. Он отметил, что охраннику реально будет получить от 30 до 200 тысяч рублей.

«Российские суды крайне сдержанны в присуждаемых суммах за моральный вред, особенно при отсутствии тяжких последствий для здоровья. Растяжение связок, даже с временной потерей трудоспособности, обычно оценивается в суммы на порядок ниже. 2 млн рублей — это сумма, характерная для случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Фактор личности ответчика тоже имеет значение: статус и доходы Киркорова могут учитываться судом при определении размера компенсации. Это не приведет к увеличению суммы в десятки раз до заявленного уровня», – рассказал Кудряшов.

О том, что Александр Короткий подал иск против Киркорова, стало известно в прошлом году. Судебное заседание по делу назначено на 6 февраля 2026 года. Кроме денежной компенсации, охранник требует публичных извинений от певца.

Ранее Филипп Киркоров признался, что уходил со сцены ради восстановления сил.