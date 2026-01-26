В сети появился фейковый указ Путина о завершении СВО

В сети стали появляться новости, в которых утверждается, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ о завершении специальной военной операции (СВО) на Украине с 1 февраля 2026 года. Эти данные являются фейком, пишет «Лента.ру».

В издании обратили внимание, что эти данные распространяются вместе с фотографией фейкового указа российского лидера от 30 января 2026 года, вотермаркой ТАСС и подписями в духе: «Я не верю!!!! Урааа!!!».

По информации «Ленты.ру», соответствующего указа нет ни сайте ТАСС, ни в соцсетях агентства. Также документа нет на официальном сайте Кремля. Журналисты предположили, что вотермарку с названием авторитетного СМИ решили использовать для созданию иллюзии, что указ Путина о скором окончании СВО достоверен. Также в подлинности документа заставляют усомниться ошибки в тексте. Например, не соответствующее нормам русского языка выражение «из Украины» или неверная пунктуация.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил «высокую динамику» переговорного процесса по Украине. При этом он заявил, что американцы слишком торопятся урегулировать конфликт. Представитель Кремля подчеркнул, что подход США не совсем соотносится с российским: Москва с самого начала говорила о трудном и длительном пути к окончанию конфликта и выступает за решение территориального вопроса на основе формулы, выработанной на переговорах на Аляске.

Ранее Путин выразил надежду на скорое окончание СВО, но с одним условием.