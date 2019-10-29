«Газпром» сообщил о полном заполнении газопровода «Сила Сибири»

В ПАО «Газпром» заявили о полном заполнении топливом газопровод «Сила Сибири». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление информации российского концерна.

Как отмечается, по соответствующему газопроводу газ будет переправляться в Китай.

Специалистам удалось транспортировать газ с Чаяндинского месторождения в Якутии до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

«Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай», — сообщили в компании.

В дальнейшем «Газпром» намерен заполнить газом трансграничный переход через реку Амур. Официальный запуск магистрали запланирован на начало декабря.

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