«Газпром» сообщил о полном заполнении газопровода «Сила Сибири»
В ПАО «Газпром» заявили о полном заполнении топливом газопровод «Сила Сибири». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление информации российского концерна.
Как отмечается, по соответствующему газопроводу газ будет переправляться в Китай.
Специалистам удалось транспортировать газ с Чаяндинского месторождения в Якутии до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.
«Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай», — сообщили в компании.
В дальнейшем «Газпром» намерен заполнить газом трансграничный переход через реку Амур. Официальный запуск магистрали запланирован на начало декабря.
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