Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

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Правительство Дании выразило согласие на строительство в своих территориальных водах газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт компании-оператора польской сети газопроводов Gaz-System, курирующей данный проект.

Уточняется, что после публичных консультаций о влиянии строительства на экологию министром энергетики и климата было дано разрешение на строительство.

Документ был подписан 25 октября. Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Глава Gaz-System Томаш Стемпень добавил, что в данный момент проводится выбор поставщика труб, а также подрядчика для строительных работ. Общая протяженность газопровода на обоих участках составит 133 км.