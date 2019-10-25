Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Правительство Дании выразило согласие на строительство в своих территориальных водах газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт компании-оператора польской сети газопроводов Gaz-System, курирующей данный проект.
Уточняется, что после публичных консультаций о влиянии строительства на экологию министром энергетики и климата было дано разрешение на строительство.
Документ был подписан 25 октября. Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Глава Gaz-System Томаш Стемпень добавил, что в данный момент проводится выбор поставщика труб, а также подрядчика для строительных работ. Общая протяженность газопровода на обоих участках составит 133 км.