Сечин назвал водород перспективным источником энергии

В условиях растущих экологических проблем и вероятного дефицита металлов человечеству, возможно, стоит обратить внимание на водородное топливо, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая в четверг на XII Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне.

«Ведь водород - это самый распространенный в природе элемент, который при сгорании производит чистый водяной пар, а не вредные выбросы», - пояснил он.

«В то же время широкое использование этого вида топлива требует существенного совершенствования технологий», - завил Сечин.

Для принципиального изменения глобальной энергетической парадигмы и перехода исключительно на возобновляемую энергетику необходимы сверхэффективные решения и технологии, которых пока нет, констатировал глава «Роснефти».

«Одним из таких решений может стать термоядерная энергетика. Работа в этом направлении, находящемся на стыке разных дисциплин, требует сотрудничества государства, бизнеса и научного сообщества, международной кооперации. Нужен разумный баланс между традиционными и возобновляемыми энергоресурсами. Следует учитывать экономические, технологические и экологические аспекты, а не стремиться перейти на альтернативную генерацию любой ценой. Именно здесь мы видим большой потенциал для работы», — пояснил Сечин.

Одним из источников финансирования возобновляемой энергетики являются, как ни удивительно, налоги на традиционные моторные топлива, которые вносят значимый вклад в экономику и бюджет Европейского союза, подчеркнул глава «Роснефти».

«В цене моторного топлива в Европе доля налогов превышает 50%. Эти налоги принесли в бюджет Европейского союза почти 300 млрд евро или около 2% ВВП региона и около 5% доходов бюджета. Таким образом, сокращение потребления нефтепродуктов может негативно сказаться на экономике в связи со снижением налоговых поступлений», - считает Сечин. Также он отметил, что замещение традиционной генерации возобновляемыми источниками энергии сверх объемов естественного выбытия приведет к замедлению экономического роста.

Он отметил, что возобновляемая энергетика наряду с развитием сланцевой добычи и давлением на нефтяной рынок со стороны США является еще одним фактором нестабильности мировой энергетики. «Ведь она по-прежнему нуждается в субсидировании и не может обеспечить стабильности поставок. В течение нескольких предстоящих десятилетий мы будем наблюдать сосуществование традиционной и возобновляемой энергетики, - заявил Сечин. - Перед нами стоит задача по ликвидации энергетического неравенства, которая подразумевает не отказ от нефти и газа, а сбалансированное развитие традиционной и возобновляемой энергетики, охрану природы и внедрение энергоэффективных технологий».