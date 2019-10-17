Глава МИД Белоруссии назвал венцом интеграции создании единого ЦБ с Россией

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минску и Москве пока рано говорить о создании единого Центрального банка, что является венцом экономической интеграции. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По словам министра, для создания общего ЦБ необходимо предварительно достичь нормального уровня экономического развития, а также решить ряд проблем, связанных со стоимостью нефти, газа, налоговым маневром, а также с поставками сельскохозяйственной, промышленной продукции.

«Надо сначала возвести фундамент, затем стены, а затем уже строить крышу. Вот в чем логика суждения белорусской стороны», — сказал Макей.

По словам главы МИД, в настоящее время Белоруссия намерена сосредоточиться на вопросах глубокой экономической интеграции, что соответствует национальным интересам.

«И сейчас обе стороны занимаются этими вопросами», — подчеркнул Макей.

Он также отметил, что пока сложно ответить однозначно, готов ли Минск подписать документ об интеграции.

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