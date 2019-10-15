Белоруссия подсчитала ущерб от налогового маневра и грязной нефти России

Министр иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко заявил, что Минск потерял около $1,5 млрд от налогового маневра России и загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, 55% из этой суммы Минск компенсировал за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции.

Евдоченко добавил, что второю половину суммы нужно найти до конца 2019 года.

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