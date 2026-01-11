Грэм пообещал, что «длительный кошмар» в Иране скоро закончится

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм на своей странице в соцсети Х обратился к народу Ирана и заявил, что «длительный кошмар скоро закончится».

«Ваш длительный кошмар скоро закончится. Ваше мужество и решимость положить конец угнетению заметил президент США и все, кто любит свободу. Когда президент Трамп говорит: «Сделаем Иран снова великим», это означает, что протестующие в Иране должны победить аятоллу», — написал Грэм.

9 января американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут уничтожать протестующих, недовольных экономической ситуацией.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее американский генерал призвал власти Ирана серьезно отнестись к угрозам Трампа.