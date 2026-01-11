Размер шрифта
Силы СДС покинули подконтрольный район в Алеппо

Al Ekhbariya: последняя группа бойцов СДС покинула город Алеппо
Mahmoud Hassano/Reuters

Последние отряды курдских бойцов из «Сирийских демократических сил» (СДС) покинули район Шейх-Максуд в Алеппо. Об этом сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник в службах безопасности.

В воскресенье, 11 января, автобусы начали эвакуацию оставшихся членов СДС из района Шейх Максуд. По данным канала, члены «Сирийских демократических сил» оставили свое личное оружие в больнице Ясин в Шейх-Максуде перед выходом из города.

«Силы внутренней безопасности работают над обеспечением безопасности больницы Ясин и ее окрестностей, опасаясь мин-ловушек, подготовленных для подрыва организацией СДС», — говорится в материале.

Управление по операциям Сирийской арабской армии объявило о прекращении всех военных операций в районе Шейх Максуд в Алеппо с 15:00 субботы, 10 января.

Власти заявили, что решение включает в себя начало передислокации боевиков СДС, засевших в больнице Ясина, в сторону города Эт-Табка.

Ранее в Турции прокомментировали контртеррористическую операцию Сирии в Алеппо.

