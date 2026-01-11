Минпромторг назвал уход иностранных брендов точкой роста для российского fashion-рынка

Алиханов: уход иностранных брендов стал для fashion-рынка РФ точкой роста

Для отечественного рынка одежды и обуви уход иностранных брендов стал точкой роста. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Уход иностранных брендов стал для российского fashion-рынка не крахом, а точкой роста», — сказал министр.

По его словам, за последние годы в стране заметно увеличилось число отечественных марок одежды и обуви, которые заняли освободившиеся ниши, усилили производство и научились работать с массовым потребителем.

В декабре основатель группы компаний фэшн-индустрии «Instyle» и бренда одежды OVVIO Александра Тарловская заявила, что россияне изменили свое отношение к выбору одежды, сделав выбор в пользу осознанного подхода.

Она отметила, что люксовая одежда и дорогие бренды уже не пользуются такой популярностью, а главным желанием потребителей стало приобретение хорошего товара «со смыслом». Одной из причин этого стала экономическая ситуация.

Ранее сообщалось, что запрет «серых схем» в России приведет к подорожанию и дефициту товаров.