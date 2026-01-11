Размер шрифта
Во Франции заявили, что гарантии Макрона для Украины не имеют силы

AgoraVox: объявленные Макроном гарантии безопасности Украине несостоятельны
Annegret Hilse/Reuters

Гарантии безопасности, которые хочет предоставить Украине президент Франции Эммануэль Макрон, несостоятельны. Об этом пишет французское издание AgoraVox.

«Горячо провозглашаемые Макроном гарантии безопасности лишены силы, так как они основываются на поддержке США. Без Вашингтона эта «коалиция желающих» ничего не сможет сделать», — утверждается в статье.

AgoraVox указывает, что инициатива закладывает основу для укрепления военного потенциала Украины за счет вооружений и живой силы европейских стран.

Таким образом лидеры Европейского союза, подчеркивает издание, вступают на путь прямой конфронтации с РФ, отвергая мирное урегулирование. Заявления французского лидера, по мнению AgoraVox, препятствуют достижению соглашений для завершения конфликта.

10 января сообщалось, что Макрон на закрытой встрече с лидерами политических партий сообщил им о намерении разместить вооруженные силы республики на Украине после завершения конфликта с Россией.

Ранее на Западе объяснили, зачем европейцы стремятся разместить войска на Украине.

