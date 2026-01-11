Новое изображение 3I/ATLAS удивило астрономов

NASA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнение существующие представления о поведении комет. Об этом сообщили исследователи проекта All day Astronomy в соцсети Х.

По их данным, на первый взгляд снимок выглядит вполне привычно и не вызывает вопросов. Однако при более детальном рассмотрении становится заметно, что объект имеет упорядоченную структуру, ориентированную в сторону Солнца. Это, как отмечают специалисты, противоречит предположениям, которые долгие годы закладывались в модели движения и формирования комет.

Авторы публикации добавили, что первоначально объект можно принять за тусклое межзвездное тело, однако дальнейший анализ показывает признаки, нехарактерные для подобных космических объектов.

3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом, выявленным астрономами за всю историю космических наблюдений. До нее были обнаружены астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2019 году.

Большинство ученых склоняются к мнению, что это именно межзвездная комета. Однако астрофизик из Гарварда Ави Леб допускает версию искусственного происхождения объекта и считает, что это может быть огромный «инопланетный корабль», поскольку объект демонстрирует признаки искусственного происхождения.

Ранее на комете 3I/ATLAS заметили новую аномалию.