Глава МИД Швеции забила тревогу из-за планов Трампа на Гренландию: «Не просто слова»

Глава МИД Швеции Стенергард: планы Трампа на Гренландию – уже не просто слова

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард в интервью Sveriges Radio призвала серьезно отнестись к посягательствам президента США Дональда Трампа на Гренландию.

«Теперь это уже не просто слова администрации США, которые отличаются от тех, к которым мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле. Это означает, что мы должны серьезно относиться к их словам и действовать, чтобы результат соответствовал нашим интересам», – сказала Стенергард.

По ее словам, претензии США на Гренландию создают дополнительные сложности в рамках сотрудничества внутри НАТО. В «оборонительном альянсе» так быть не должно, подчеркнула министр. В связи с этим Стенергард призвала сохранять мировой порядок, основанный на правилах.

9 января газета Politico сообщила, что Дания пытается убедить американских законодателей в том, что она не заинтересована в продаже Гренландии. В частности, об этом говорили посол королевства в США Йеспер Мёллер Сёренсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Ибосетсен, которые провели встречу с американскими конгрессменами.

В тот же день депутат Европейского парламента Тьерри Мариани выразил уверенность, что ЕС в лучшем случае превратит захват Гренландии в сделку с США и будет вести с ней переговоры о компенсации.

Ранее стало известно, как Трамп может захватить Гренландию без единого выстрела.